ليبيا تسجل 1109 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 11:46 صباحا
فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتعافى 428 مصابا بالفيروس، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 4297 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 133 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1400 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 99 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 231 عينة.

إضافة إلى مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 136 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 93 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 13 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 43 ألفا و821 حالة، منها 18 ألفا و711 نشطة، و24 ألفا و466 متعافيا، في حين توفي 644 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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