سرقة أسلاك كهرباء في منطقة الشرفة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 12:11 مساء

سرق مجهولون 1650 مترا من أسلاك خط كهرباء ضغط عالٍ في منطقة الشرفة بدائرة توزيع الساحل، بإدارة توزيع المرقب.

وأدت الواقعة إلى فصل التغذية عن 35 محولا على الشبكة، وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وشهدت الفترة الأخيرة ازديادا في وقائع سرقة أسلاك الكهرباء، إذ سطا مجرمون على خط ضغط منخفض بإدارة توزيع ترهونة، أمس الأحد، كما سرقت مجموعة خارجة عن القانون يوم الأربعاء الماضي أسلاكا بطول 2650 مترا على خطي خلة فارس والباعيش في العاصمة طرابلس.

وأطلقت شركة الكهرباء تحذيرا من «ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها خلال الفترة الأخيرة، وفي أكثر من منطقة»، مضيفة أن تلك الوقائع «تتسبب في قطع التيار عن أحياء بأكملها، وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة».

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