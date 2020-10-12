بالصور: مياه الصرف تغرق الطريق الدائري الأول في بنغازي

مياه الصرف الصحي تغرق الطريق الدائري الأول في بنغازي، 11 أكتوبر 2020، (وال بنغازي)

أغرقت مياه الصرف الصحي الطريق الدائري الأول في مدينة بنغازي قرب مفرق «جي في سي».

وقالت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي التابعة للحكومة الموقتة، إن مضخة الطوارئ في محطة الصرف الصحي «جي تي 2» توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود «ديزل»، ما أدى إلى طفح مياه الصرف، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن التنسيق جارٍ للحصول على كمية من الوقود «بجهود الخيرين» لإعادة تشغيل المضخة، لافتًا إلى عقد صيانة محطات الصرف الصحي مع شركة «KSB» الألمانية، التي غادرت البلاد في وقت سابق.

مياه الصرف الصحي تغرق الطريق الدائري الأول في بنغازي

مياه الصرف الصحي تغرق الطريق الدائري الأول في بنغازي