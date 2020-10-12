3 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، أجدابيا، وفاة ثلاثة مصابين بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتوفيت الحالات خلال وجودها في قسم العزل بالمستشفى المركزي التعليمي أجدابيا «الشهيد محمد المقريف»، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعت اللجنة الجهات التي آلت إليها مهام التغسيل والدفن، إلى الإسراع بالإجراءات اللازمة.

يذكر أن أجدابيا تعاني أزمة نفاد مواد تشغيل جهاز الـ«PCR» الخاص بالكشف عن الفيروس بالمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع المدينة.

وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن الأمر أدى إلى تراكم الحالات اليومية غير المكتشفة، موضحة أن معدل الحالات في أجدابيا يتراوح بين 10 و15 إصابة يوميًّا، مؤكدة أن الوضع أسوأ بكثير في انعدام مواد التشغيل، ما يجعل اللجنة على غير دراية بالوضع الوبائي المحلي، وعدم إمكانية تتبع معدل الانتشار.