3 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 08:40 صباحا
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، أجدابيا، وفاة ثلاثة مصابين بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتوفيت الحالات خلال وجودها في قسم العزل بالمستشفى المركزي التعليمي أجدابيا «الشهيد محمد المقريف»، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعت اللجنة الجهات التي آلت إليها مهام التغسيل والدفن، إلى الإسراع بالإجراءات اللازمة.

يذكر أن أجدابيا تعاني أزمة نفاد مواد تشغيل جهاز الـ«PCR» الخاص بالكشف عن الفيروس بالمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع المدينة.

وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن الأمر أدى إلى تراكم الحالات اليومية غير المكتشفة، موضحة أن معدل الحالات في أجدابيا يتراوح بين 10 و15 إصابة يوميًّا، مؤكدة أن الوضع أسوأ بكثير في انعدام مواد التشغيل، ما يجعل اللجنة على غير دراية بالوضع الوبائي المحلي، وعدم إمكانية تتبع معدل الانتشار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»