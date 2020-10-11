النمروش: لدى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان رؤية واحدة حول المرحلة القادمة

المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق, صلاح الدين النمروش. (وزارة الدفاع)

أكد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش أن «لدى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي رؤية واحدة حول المرحلة القادمة وكيفية بناء الجيش وكذلك ما يتعلق بدمج وحل التشكيلات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية».

جاء تأكيد النمروش خلال اجتماع عبر الفيديو عقده، اليوم الأحد، مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عميد متقاعد سليم رعد والفريق التابع للبعثة.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس قطاع الأمن بالبعثة الأممية، سليم رعد، قدم خلال اللقاء إحاطة كاملة حول دور البعثة في ليبيا والأعمال التي قامت بالإشراف عليها ومتابعتها.

وأوضح رعد أن من بين هذه المهام برامج التدريب والدعم في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب، مشيرا إلى أن البعثة أشرفت على تدريب أكثر من 200 عنصر وتشكيل عشرات الفرق تتبع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام وإدارة الهندسة العسكرية وقوات الدفاع الجوي.

وقال رعد إن البعثة الأممية «تعمل على التنسيق الدائم بين الشركاء المحليين والدوليين وكذلك ساهمت في صياغة المعايير الوطنية في ما يتعلق بالألغام».

من جانبه قدم النمروش شكره على الدور الذي قامت وتقوم به البعثة للعمل على استقرار ليبيا وكذلك دورها في ما يتعلق بدعم النشاطات الخاصة بنزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين خاصة في جنوب طرابلس، بحسب وزارة الدفاع.