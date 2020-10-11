النمروش: لدى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان رؤية واحدة حول المرحلة القادمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 08:40 مساء
المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق, صلاح الدين النمروش. (وزارة الدفاع)

أكد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش أن «لدى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي رؤية واحدة حول المرحلة القادمة وكيفية بناء الجيش وكذلك ما يتعلق بدمج وحل التشكيلات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية».

جاء تأكيد النمروش خلال اجتماع عبر الفيديو عقده، اليوم الأحد، مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عميد متقاعد سليم رعد والفريق التابع للبعثة.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس قطاع الأمن بالبعثة الأممية، سليم رعد، قدم خلال اللقاء إحاطة كاملة حول دور البعثة في ليبيا والأعمال التي قامت بالإشراف عليها ومتابعتها.

وأوضح رعد أن من بين هذه المهام برامج التدريب والدعم في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب، مشيرا إلى أن البعثة أشرفت على تدريب أكثر من 200 عنصر وتشكيل عشرات الفرق تتبع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام وإدارة الهندسة العسكرية وقوات الدفاع الجوي.

وقال رعد إن البعثة الأممية «تعمل على التنسيق الدائم بين الشركاء المحليين والدوليين وكذلك ساهمت في صياغة المعايير الوطنية في ما يتعلق بالألغام».

من جانبه قدم النمروش شكره على الدور الذي قامت وتقوم به البعثة للعمل على استقرار ليبيا وكذلك دورها في ما يتعلق بدعم النشاطات الخاصة بنزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين خاصة في جنوب طرابلس، بحسب وزارة الدفاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»
اقتصاد
الخارجية الروسية: 100 شخصية ليبية مدعوة إلى الحوار الليبي بينهم أنصار النظام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»