باشاغا يشدد على مباشرة أعمال الصيانة بمقر إدارة الدعم المركزي جنوب طرابلس

جولة باشاغا التفقدية لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس. الأحد 11 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

شدد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، على ضرورة مباشرة أعمال الصيانة لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، من أجل ضمان مباشرة منتسبي الإدارة لمهامهم من داخل الموقع, ومواصلة العمل قدما من أجل نشر الأمن والطمأنينة بين كافة المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها باشاغا، صباح اليوم الأحد، لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس رافقه خلالها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وقالت وازرة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا أطلع خلال جولته داخل المقر على الأضرار التي لحقت به نتيجة الاحداث الأمنية التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس خلال الفترة الماضية.

واكد باشاغا خلال زيارته لمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي بمنطقة صلاح الدين أن المقر سيسهم كثيرا في الاستمرار بتنفيذ استراتيجية الإدارة في تحقيق الأمن وتأديتها لمهامها على أكمل وجه.

جولة باشاغا التفقدية لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس. الأحد 11 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

جولة باشاغا التفقدية لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس. الأحد 11 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

جولة باشاغا التفقدية لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس. الأحد 11 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

جولة باشاغا التفقدية لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس. الأحد 11 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)