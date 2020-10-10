«التعايش السلمي» في اجتماع مجلس أعيان أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 02:54 مساء
من اجتماع أعيان أوباري. (بلدية أوباري)

بحث مجلس الأعيان ببلدية أوباري دعم برنامج التعايش السلمي الذي تشهده المدينة، والمحافظة عليه لفتح المجال أمام تنفيذ مزيد المشاريع التي يتطلب تنفيذها أوضاعاً أمنية مستقرة من خلال التتسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية أوباري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش الاجتماع موضوع المبادرة التي تقدم بها أحد أعيان البلدية بشأن ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن مَن يتسبب في زعزعة أمن واستقرار المدينة لدراستها لإمكانية وضعها موضع التنفيذ في الأيام المقبلة حرصًا منهم على سلامة كل سكان البلدية.

اقرأ أيضا: مستشفى أوباري العام يعلن إصابة أحد أطبائه بـ«كورونا»

وذكرت بلدية أوباري أن الاجتماع خلص إلى متابعة اللجان التي تم تكليفها بالتنسيق مع المجلس البلدي لمتابعة كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي في جميع مناطق البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤتمر شبابي في بلدة تويوة الليبية يناقش «مسار الحل السياسي»
ليبيا
«فرانس برس»: «FBI» يحبط مؤامرة خطف حاكمة ولاية ميشيغن الأميركية
دولى
فوز برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام للعام 2020
دولى
إدارة الرعاية الصحية طرابلس: وصول 500 ألف جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا قريبا
ليبيا
جريدة «الوسط»: غموض وتفاؤل حذر يسبقان اجتماع جنيف
ليبيا
بيلوسي تريد التحقيق في قدرة ترامب على الحكم.. والرئيس: لا يدعونها مجنونة من فراغ
دولى
استطلاع: الفساد والأوضاع الاقتصادية المحرك الرئيس لرغبة 69% من الشباب الليبي في ...
ليبيا
في يوم الشرطة الليبية.. السراج: الوضع المتأزم له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية ...
ليبيا
نورلاند: ما زلنا قلقين بشأن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية في ليبيا.. ونستهدف ...
ليبيا
العدد 255 من جريدة «الوسط»: ما بعد تفاهمات بوزنيقة.. ومهن جديدة لمواجهة مصاعب ...
ليبيا
الكبير: تصرفات بومطاري هدفت إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية ترجح سرقة أموال متعفنة متداولة بفرنسا من «مركزي بنغازي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يدرسون أسباب انخفاض الوفيات بين مصابي «كورونا» بأفريقيا