مستشفى أوباري العام يعلن إصابة أحد أطبائه بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 11:03 صباحا
تعقيم إحدى الغرف في مستشفى أوباري العام، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى أوباري العام إصابة أحد أطبائه، الدكتور عبدالسلام أبوسيف، بفيروس «كورونا» المستجد.

ودعت إدارة المستشفى المخالطين الطبيب إلى الالتزام بالحجر الصحي، حسب بيان على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وليست تلك الإصابة الأولى التي تلحق بالأطقم الطبية والعاملين في المستشفى، إذ صرح المدير سليمان علوة يوم الأربعاء الماضي بأنه تقرر غلق المستشفى لمدة 48 ساعة «بسبب إصابة أحد العاملين بالفيروس».

ويواجه موظفو القطاع الصحي في ليبيا عديد التحديات في تصديهم لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، نتيجة قلة الإمكانات، ونقص عدد الكوادر الطبية.

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