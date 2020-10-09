«صحة الموقتة» تستعد «لموجة ثانية محتملة لكورونا» بعد استئناف الرحلات الدولية

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، بتشكيل لجنة للمرور على مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات، استعدادا لمواجهة أي موجة ثانية محتملة لفيروس «كورونا» خلال فصل الشتاء، وذلك تزامنا مع فتح الأجواء أمام الرحلات الدولية عبر المطارات الليبية.

وبحسب عقوب، في بيان اليوم لوزارة الصحة، ستتولى اللجنة المرور على مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات للتأكد من حالة الجهوزية الكاملة لمواجهة حدوث موجة ثانية لفيروس «كورونا»، مؤكدا لكل مديري مراكز العزل السريري بالبلديات ضرورة وضع إمكانات لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة الحالية.

وطالب بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

كما طالب وزير الصحة جميع رؤساء اللجان الاستشارية الطبية بالبلديات بوضع خطة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية للفيروس من خلال الاستفادة بخبرات الأطقم الطبية بكل المستشفيات المختلفة، فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى فيروس «كورونا» وبروتوكولات العلاج المستخدمة، على أن تكون هناك منصة تشرف عليها وزارة الصحة مع تأهيل الأطقم الطبية التي لم تشارك بعلاج مصابي «كورونا»، لإيجاد صف ثانٍ وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة أي احتمالات بحدوث موجة ثانية من الإصابات.

وأشاد وزير الصحة بالجهود الضخمة التي تبذلها مراكز العزل السريري الطبي، ممثلة في الأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.