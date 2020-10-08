توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها بنغازي ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 12:42 مساء
غرفة في مركز عزل بمصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 403 حالات في طرابلس وحدها.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ36 حالة، ثم مصراتة بـ33 حالة، و26 حالة في كل من درج والجفارة، و21 حالة في الزاوية المركز، و20 حالة في العجيلات، و18 حالة في كل من زوارة وبني وليد، و17 حالة في الخمس، و16 حالة في زليتن، و14 حالة في غريان، و13 حالة في النواحي الأربع، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 12 حالة في الزنتان، وعشر حالات في المنشية الجميل، وتسع حالات في كل من جادو وجنزور، وسبع حالات في كل من القره بوللي والجميل، وست حالات في كل من يفرن وغدامس وصبراتة، وأربع حالات في سواني بني آدم وصرمان، وثلاث حالات في كل من رقدالين والعوينية والرجبان والجفرة ونالوت والسبيعة، وحالتين في كل من السائح وكاباو والماية والأصابعة وترهونة، وحالة في كل من الرحيبات والزاوية الغرب وقصر الأخيار.

وتماثل للشفاء 299 مصابا، بواقع 198 حالة في طرابلس، و32 حالة في بني وليد، و12 حالة في القره بوللي، و14 حالة في صرمان، وثماني حالات في كل من الزاوية الغرب وزوارة وزليتن، وتسع حالات في الزاوية المركز، وأربع حالات في مصراتة، وحالة في جادو، وخمس حالات في الزنتان.

في حين توفي ثمانية مصابين آخرين، بواقع حالتين في صرمان، وثلاث حالات في مسلاتة، وحالة في كل من الأصابعة والسبيعة وبنغازي.

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