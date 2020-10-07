لليوم الثاني ..الدولار يكسر حاجز الستة دينارات في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 12:24 مساء

واصلت العملة الأميركية هبوطها أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء في السوق الموازية، بعد أن كسر الدولار حاجز الستة دينارات لليوم الثاني على التوالي.

فقد تراجع الدولار إلى 5.94 دينار اليوم، مقابل 5.92 دينار سجلها في آخر تعاملات أمس، حسب متعاملين وصفحات معنية بالسوق.

في حين استقر سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والبريطانية، فلم يشهد اليورو تغيرا في بداية تعاملات اليوم، وثبت عند 6.85 دينار، والاسترليني عند 7.50 دينار

كذلك لم تشهد العملتان التركية والتونسية تغيرا، إذ استقرت الليرة التركية 0.76 دينار، والدينار التونسي عند 2.16 دينار.

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