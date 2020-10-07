طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها صبراتة ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 11:51 صباحا
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 488 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت صبراتة ثانيا بـ65 حالة، ثم مصراتة بـ54 حالة، و46 حالة في غريان، و35 حالة في بنغازي، و29 حالة في جنزور، و27 حالة في الزنتان، و24 حالة في كل من الككلة والخمس، و22 حالة في باطن الجبل، و20 حالة في صرمان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت 19 حالة في كل من زوارة والزاوية المركز، و14 حالة في كل من سواني بني آدم وزليتن، و16 حالة في الرجبان، و15 حالة في الزاوية الغرب، و12 حالة في كل من النواحي الأربع والعجيلات، و11 حالة في كل من مزدة وغدامس، وعشر حالات في الماية.

إضافة إلى ثماني حالات في كل من ترهونة والمعمورة، وست حالات في كل من يفرن وكاباو والجفارة، وخمس حالات في الزاوية الجنوب، وأربع حالات في السبيعة، وثلاث حالات في كل من وازن وزلطن والأصابعة والمنشية الجميل والبريقة والواحات والكفرة والعواتة وخليج السدرة، وحالتين في كل من الحوامد وقصر الأخيار ودرنة، وحالة في كل من القره بوللي والعوينية وتازربو والحرابة والمرج.

وتماثل للشفاء 421 مصابا، من بينهم 303 حالات في طرابلس، و16 حالة في الحوامد، وتسع حالات في غريان، و25 حالة في قصر الأخيار، وثماني حالات في تازربو، وسبع حالات في الزاوية المركز، و16 حالة في الواحات، و11 حالة في الزنتان، وثلاث حالات في الكفرة، و19 حالة في زليتن، وأربع حالات في مصراتة.

وفي حين توفي ستة مصابين، بواقع حالتين في ترهونة، وحالة في كل من بنغازي والزاوية المركز والسبيعة والكفرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
نافالني: لهذا السبب وضعت المخابرات الروسية لي السم
دولى
المعارضة في «قرغيزستان» تستولي على السلطة
دولى
«هز الشوق».. رحيل الشاعر الغنائي فرج المذبل
ثقافة وفن
«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
الرئيس الأميركي يغادر مستشفى «والتر ريد» ويعود إلى البيت الأبيض
دولى
مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا
ليبيا
إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون
ليبيا
فلوسنا - الحلقة 54
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تقي نفسك من الفيروسات؟