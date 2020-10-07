طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها صبراتة ومصراتة

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 488 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت صبراتة ثانيا بـ65 حالة، ثم مصراتة بـ54 حالة، و46 حالة في غريان، و35 حالة في بنغازي، و29 حالة في جنزور، و27 حالة في الزنتان، و24 حالة في كل من الككلة والخمس، و22 حالة في باطن الجبل، و20 حالة في صرمان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت 19 حالة في كل من زوارة والزاوية المركز، و14 حالة في كل من سواني بني آدم وزليتن، و16 حالة في الرجبان، و15 حالة في الزاوية الغرب، و12 حالة في كل من النواحي الأربع والعجيلات، و11 حالة في كل من مزدة وغدامس، وعشر حالات في الماية.

إضافة إلى ثماني حالات في كل من ترهونة والمعمورة، وست حالات في كل من يفرن وكاباو والجفارة، وخمس حالات في الزاوية الجنوب، وأربع حالات في السبيعة، وثلاث حالات في كل من وازن وزلطن والأصابعة والمنشية الجميل والبريقة والواحات والكفرة والعواتة وخليج السدرة، وحالتين في كل من الحوامد وقصر الأخيار ودرنة، وحالة في كل من القره بوللي والعوينية وتازربو والحرابة والمرج.

وتماثل للشفاء 421 مصابا، من بينهم 303 حالات في طرابلس، و16 حالة في الحوامد، وتسع حالات في غريان، و25 حالة في قصر الأخيار، وثماني حالات في تازربو، وسبع حالات في الزاوية المركز، و16 حالة في الواحات، و11 حالة في الزنتان، وثلاث حالات في الكفرة، و19 حالة في زليتن، وأربع حالات في مصراتة.

وفي حين توفي ستة مصابين، بواقع حالتين في ترهونة، وحالة في كل من بنغازي والزاوية المركز والسبيعة والكفرة.