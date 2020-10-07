«مكافحة الأمراض»: 1045 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 421 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 11:08 صباحا
أحد العاملين في مختبر سبها خلال تحليل عينة للكشف عن كرونا، 10 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 421 مصابا، في حين توفي ستة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4339 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 2350 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 145 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 940 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 68 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 182 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 88 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 160 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 91 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة خمس عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينتين، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 39 ألفا و513 حالة، منها 16 ألفا و74 نشطة، و22 ألفا و831 متعافيا، في حين توفي 608 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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