السراج ينعى اللواء سليمان العبيدي: تمسك بالثوابت الوطنية في أصعب الفترات

اللواء سليمان محمود العبيدي، (أرشيفية: الإنترنت)

نعى القائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اللواء سليمان محمود العبيدي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال السراج إن ليبيا «فقدت أحد أبنائها الأوفياء، الذي تحمل المسؤولية بجدارة، متمسكًا بالثوابت الوطنية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن»، حسب بيان على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتقدم بالعزاء إلى آل العبيدي، وزملاء وأصدقاء الفقيد، داعيًا الله أن «يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته».

اللواء سليمان محمود العبيدي عسكري ليبي بارز، وكان أحد الضباط الذين شاركوا القذافي في انقلاب 1969.

انشق عن نظام القذافي عقب اندلاع ثورة 17 فبراير، وأصبح رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي بين يوليو ونوفمبر 2011، حين قدم استقالته من المنصب إلى المجلس الوطني الانتقالي.