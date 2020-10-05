توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها زوارة وغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 12:38 مساء
مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 278 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت زوارة بـ53 حالة، ثم غريان بـ45 حالة، و35 حالة في الزاوية المركز، و32 حالة في مصراتة، و27 حالة في جنزور، 23 حالة في بنغازي، و17 حالة في الزنتان، و13 حالة في الخمس، و12 حالة في صبراتة، و11 حالة في زليتن، و9 حالات في سواني بني آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

إضافة إلى 8 حالات في كل من الماية والجفارة، و6 حالات في كل من القره بوللي والجفرة وصرمان، و5 حالات في يفرن، و4 حالات في كل من الكفرة والقلعة، و3 حالات في كل من «المنشية - الجميل» والسبيعة وغدامس، وحالتين في كل من الرياينة والرحيبات والعجيلات وتازربو، وحالة في كل من المعمورة وترهونة وقصر الأخيار ومسلاتة والزاوية الغرب وبني وليد والنواحي الأربع والعوينية ونالوت.

في حين تماثل 647 مصابًا للشفاء، منهم 511 حالة في طرابلس، و19 حالة في الماية، و18 حالة في غريان، و14 حالة في الزاوية المركز، و3 حالات في غدامس، و34 حالة في الكفرة، و5 حالات في مصراتة، و30 حالة في زليتن، و7 حالات في تازربو، و6 حالات في الزنتان، بينما توفي 4 مصابين، ثلاثة منهم في بنغازي، وآخر في غريان.

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