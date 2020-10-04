غدا آخر يوم لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2021

شعار وزارة المالية بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بالحكومة الموقتة أن غدا الإثنين هو آخر يوم في مناقشة الميزانية التقديرية عن العام المالي 2021.

وقالت الوزارة في تعميم صدر اليوم، الأحد، إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد الجهات التي لم تقدم الميزانية الخاصة بها، ولم تتواصل مع اللجنة المالية المختصة بمناقشة الميزانية التقديرية، حسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعت إدارة الميزانية كل الجهات الممولة التي ناقشت الميزانية التقديرية للعام المالي 2021 إلى سرعة التواصل مع اللجنة، لموافاتها بتوزيع المبالغ المالية للبابين الأول والثاني التي انتهت إليها المناقشات، واعتمدتها كل الأطراف في محاضر بهذا الخصوص.