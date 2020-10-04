غدا آخر يوم لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 03:30 مساء
شعار وزارة المالية بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بالحكومة الموقتة أن غدا الإثنين هو آخر يوم في مناقشة الميزانية التقديرية عن العام المالي 2021.

وقالت الوزارة في تعميم صدر اليوم، الأحد، إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد الجهات التي لم تقدم الميزانية الخاصة بها، ولم تتواصل مع اللجنة المالية المختصة بمناقشة الميزانية التقديرية، حسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعت إدارة الميزانية كل الجهات الممولة التي ناقشت الميزانية التقديرية للعام المالي 2021 إلى سرعة التواصل مع اللجنة، لموافاتها بتوزيع المبالغ المالية للبابين الأول والثاني التي انتهت إليها المناقشات، واعتمدتها كل الأطراف في محاضر بهذا الخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار «أفيغان» يسرع من شفاء مرضى «كورونا»