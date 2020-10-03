تشكيل لجنة لتسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبية والمساعدة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 11:31 مساء
مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة الوداني. (صفحة الإدارة على فيسبوك)

أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة الوداني، اليوم السبت، تشكيل لجنة لتسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة مع وزارة المالية بحكومة الوفاق ولجنة ترشيد المرتبات.

جاء ذلك بعد اجتماع الوداني بمقر إدارة الخدمات الصحية بني وليد مع مدير مكتب الشؤون الطبية ورئيس القسم المالي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- اتفاق بين «أطباء بلا حدود» والخدمات الصحية بني وليد على دعم المدينة صحيا

وأكد الوداني أن اللجنة ستقوم أيضًا بمتابعة مرتبات بعض الموظفين، الذين لم يتقاضوها منذ العام 2015، مع لجنة المرتبات بوزارة المالية لضمان صرفها مع مرتبات شهر نوفمبر المقبل. وتعهد بتسوية أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة المالية، كما تعهد بانه لن يكون هناك مساواة بين الملتزم بعمله وبين الغير الملتزم مطالبًا مكتب الشؤون الطبية بإيقاف كل العناصر غير الملتزمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم فيروسات يكشف مستقبل «كورونا» في أفريقيا