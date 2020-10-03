تصدير 600 ألف برميل نفط خام من ميناء الزويتينة إلى إيطاليا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 03 أكتوبر 2020, 03:30 مساء
مدخل ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

رست على رصيف ميناء الزويتينة النفطي الناقلة EPISKOPI التي تحمل علم ليبيريا قادمة من ميناء TRIESTE في إيطاليا لشحن نحوي 600 ألف برميل من النفط الخام، وتصدير الكمية إلى إيطاليا، حسب ما أفاد به مصدر بالميناء.

وقال المصدر، إن طقم الناقلة النفطية يتألف من 26 عاملًا، وسيتم شحنها بالكمية المطلوبة وتصديرها إلى دولة إيطاليا.

وأضاف أن الوزن الكلي للناقلة النفطية 79812 طنًّا، وطولها 269.14 متر، والعرض 46.0 متر، والوزن الصافي 48822 طنًّا، والحمولة الصافية 153019 طنًّا. وأشار إلى أن الناقلة يتم تزويدها بالكمية المطلوبة وسيتم ترحيلها بعد الانتهاء من الإجراءات المستندية المتبعة في ميناء الزويتينة النفطي.

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وكشف برنامج لشحنات تحميل النفط خطط تصدير 3.8 مليون برميل من الخام على خمس ناقلات في أكتوبر الحالي من مرفأ الزويتينة الليبي لتصدير النفط، الذي أُعيد فتحه أخيرًا.

وفي  18 سبتمبر، أعلنت القيادة العامة استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع حكومة الوفاق، وقررت المؤسسة الوطنية للنفط لاحقًا رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.

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