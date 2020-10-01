مصفاة طبرق تبدأ نقل «الديزل» إلى خزانات شركة البريقة

مصفاة طبرق النفطية. (بوابة الوسط)

أفاد مصدر من مصفاة طبرق لتكرير النفط «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، بأن المصفاة بدأت في نقل وقود الديزل إلى خزانات شركة البريقة لتسويق النفط لتمكين الشركة من توفير الاحتياجات المحلية وسد حاجة طبرق والمناطق المجاورة من الوقود.

وقال المصدر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن مصفاة طبرق لتكرير النفط تعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 ألف برميل يوميا لكنها حاليا تعمل بنسبة 60%‎ وستعمل بعد أيام قليلة بقدرتها الإنتاجية الكاملةK وهو ما سيتيح إنتاج أكبر كمية من الديزل وغيرها من المشتقات الأخرى.

وأضاف المصدر أن مصفاة طبرق تنتج هذه الأيام قرابة 486 ألف لتر من وقود الديزل، وهي كميات تكفي مناطق كبيرة في المنطقة الشرقية.

يشار إلى أن أغلب المناطق الشرقية في ليبيا تعاني نقصا شديدا في مادة الديزل، حيث وصل سعر البرميل في السوق السوداء إلى 300 دينار بدلا عن 33 دينارا.

مصفاة طبرق النفطية. (بوابة الوسط)

مصفاة طبرق النفطية. (بوابة الوسط)