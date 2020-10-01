ميناء السدرة يستعد لتصدير 750 ألف برميل نفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 10:15 صباحا
ميناء السدرة النفطي، (أرشيفية: ميناءي البريقة والزويتينة النفطي)

يستعد ميناء السدرة النفطي لاستقبال إحدى الناقلات النفطية، التي ستشحن 750 ألف برميل من النفط الخام.

وشرعت شركة الواحة النفطية، المسؤولة عن إدارة الميناء في عمليات التعقيم للمقار الفنية والإدارية به، حسب بيان نشرته صفحة ميناءي البريقة والزويتينة النفطيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، كشف مصدر من ميناء الزويتينة النفطي لـ«بوابة الوسط» أن الميناء يستعد لتصدير 1.63 مليون برميل من النفط الخام، إذ سيستقبل ناقلتي نفط، الأولى تدعى «OLIB»، وستشحن كمية قدرها 630 ألف برميل من المتوقع وصولها يوم 3 أكتوبر الجاري، وبعدها مباشرةالناقلة «Episkopi»، وستشحن مليون برميل من النفط الخام.

13.8 مليون برميل في الموانئ
وسبق أن قدرت مصادر مطلعة على قطاع النفط كميات الخام في خزانات موانئ الهلال النفطي بنحو 13 مليونا و890 ألف برميل، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت المصادر، التي لم تكشف الوكالة عن هويتها، أن كميات النفط المخزنة في ميناء الحريقة تبلغ ثلاثة ملايين برميل، والزويتينة أربعة ملايين برميل، ورأس لانوف ثلاثة ملايين برميل، والسدرة ثلاثة ملايين و400 ألف برميل، وميناء البريقة 490 ألف برميل.

في حين قدر تجار كميات النفط والمكثفات المخزنة في خزانات موانئ شرق البلاد، بما يتراوح بين 15 مليونا إلى 20 مليون برميل.

ولم تستبعد المصادر التي لم تكشف «بلومبرغ» عن هويتها زيادة الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط، فيما تتوقع مؤسسة النفط أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع المقبل لنحو 260 ألف برميل في اليوم.

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