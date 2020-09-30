ميناء الزويتينة يستعد لتصدير 1.63 مليون برميل من النفط الخام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 04:48 مساء
مدخل ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر من ميناء الزويتينة النفطي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الميناء يستعد لتصدير 1.63 مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح المصدر أن الميناء سيستقبل ناقلتي نفط، الأولى تدعى «OLIB» ستقوم بشحن كمية قدرها 630 ألف برميل من المتوقع وصولها يوم 3 أكتوبر القادم، وبعدها مباشرة ستدخل الناقلة «Episkopi»، وستشحن مليون برميل من النفط الخام.

وقدر المصدر إن المخزون الحالي من النفط في ميناء الزويتينة بأربعة وخمسة ملايين برميل، منها 1.5 مليون برميل من خام الزويتينة بالإضافة إلى ثلاثة ملايين برميل من خام أجيب.

وأضاف المصدر أن هذه الشحنة التي سيجري تصديرها من ميناء الزويتينة النفطي تعتبر هي الأولى بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الميناء.

- «مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 19 سبتمبر الجاري، رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

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