اللجنة المركزية تعيد فتح سجل الناخبين في 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 06:14 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح سجل الناخبين في خمس بلديات، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

والبلديات التي تقرر إعادة فتح سجل الناخبين فيها هي: تراغن، الشرقية، الخمس، مسلاتة، القطرون.

وقالت اللجنة إن بإمكان المواطنين التسجيل عبر الهاتف من خلال «إرسال الرقم الوطني#رقم المركز الانتخابي» للرقم 11711، كل حسب المركز القريب منه وحسب رغبته.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للمواطنين أن شروط التسجيل في سجل الناخبين هي:
- أن لا يكون قد سبق له التسجيل في أي مركز من مراكز التسجيل الأخرى.
- أن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل بها.
- أن يكون متحصلًا على الرقم الوطني من منظومة السجل المدني.
- أن لا يقل عمره عن 18 سنة في يوم الاقتراع.
- أن يتمتع بالأهلية القانونية.

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