الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 12:04 مساء
طائرة الخطوط الأفريقية في مطار سبها، 16 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الأربعاء، وقف رحلاتها إلى مطار سبها.

وأرجعت الشركة قرارها إلى «ظروف خارجة عن الإرادة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولم تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن القرار.

وفي 16 سبتمبر الجاري، وصلت أول طائرة للخطوط الأفريقية إلى مطار سبها، قادمة من مطار معيتيقة المدني في العاصمة طرابلس، وذلك بعد فترة توقف طويلة.

وجاء على متن تلك الرحلة وفد من الشركة للاطلاع على استعدادات المطار لاستقبال رحلات الركاب، والتأكد من أجهزة السلامة وجاهزية صالات الركاب وسير الأمتعة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، 

وكان من المقرر أن تبدأ الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا بين مطاري سبها ومعيتيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
خلافات أفريقية أميركية مفاجئة تجهض تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا
ليبيا
الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا
عربى
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
عربى
فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»