عبدالله بن زايد: التدخل التركي في ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية وقوض الحل السلمي

وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد. (وكالة الأنباء الإماراتية)

أعرب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، عن قلق بلاده «البالغ تجاه التدخل العسكري لتركيا في ليبيا»، معتبرا أنه «جزء مقلق من التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، الذي تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي وزعزعة الاستقرار في المنطقة ككل»، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال بن زايد في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها اليوم الثلاثاء، إن الإمارات «تدعم النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا»، داعيا «جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والبناء على مخرجات برلين».

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات «ستواصل دعواتها التي أطلقتها منذ اندلاع الصراع في ليبيا بالتوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين».