ليبيا تسجل 801 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 02:43 مساء
عناصر طبية بالمستشفى الميداني العسكري أجدابيا. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، و384 حالة شفاء.

وقال المركز في بيانه رقم «205» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 3813 عينة للكشف على فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 3012 عينة، وإيجابية 801 عينة بينها 619حالة جديدة، و182مخالطة، علاوة على 13 حالة وفاة، و384 حالة شفاء.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1644 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و107 عينات من مختبر مركز بنغازي الطبي، و101 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و124 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و1450 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و72 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية.

إضافة إلى 64 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، وثماني عينات من مختبر فرع المركز أجدابيا، وعشر عينات من  مختبر فرع المركز تازربو، وست عينات من مختبر فرع المركز الكفرة، و24 عينة من مختبر فرع المركز غريان، وعينتين من مختبر فرع المركز طبرق، و200 عينة من مختبر كلية الطب جامعة طرابلس، وعينة من مختبر فرع المركز زوارة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي، إلى 34 ألفًا و14 حالة، بينها 14 ألفًا و572 حالة نشطة، و18 ألفًا و902 حالة شفاء، و540 حالة وفاة.

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