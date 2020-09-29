قنونو: «فاغنر» حصنت قاعدة الجفرة بأكثر من 31 موقعا دفاعيا

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت «قيام مجموعة فاغنر بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقعًا» دفاعيًّا.

وأوضح أن تلك المواقع «أُنشئت في شهر سبتمبر الحالي داخل القاعدة ومحيطها، بدائرة قطرها 25 كيلومترًا، وتحصين مواقع أخرى بجانب مدرج الطائرات»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفت قنونو إلى أن تحصين قاعدة الجفرة جاء بعد تحركات سابقة تزامنت مع «تحشيدات عسكرية مريبة» في اتجاهي غرب محيط سرت، والجنوب إلى قاعدة براك الجوية.

وأضاف أن التعليمات إلى قوات حكومة الوفاق «بالاستعداد وانتظار تعليمات القائد الأعلى للجيش (فائز السراج)، للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين».