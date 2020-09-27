مواطن يتبرع بتوفير وتركيب أغطية لغرف صرف مياه الأمطار في بنغازي

أغطية فتحات تصريف مياه الأمطار. (صفحة وسط البلاد بنغازي ليبيا على فيسبوك)

تبرع المواطن طاهر ساسي بتوفير وتركيب أغطية للغرف الخاصة بتصريف مياه الأمطار في مدينة بنغازي، بعد أن قام بتصنيعها بنفسه، بحسب صفحة «وسط البلاد بنغازي ليبيا» على «فيسبوك».

وأكدت الصفحة في منشور اليوم الأحد، أن المواطن طاهر سياسي بدأ تنفيذ هذه العملية تطوعا و«دون مقابل»، مشيرا إلى أنه وفر في وقت سابق أغطية لغرف تصريف مياه الأمطار في كوبري جليانة ونادي الشمال.

وسبق للمواطن طاهر ساسي بتوفير أغطية لفتحات تصريف مياه الأمطار المسروقة بمنطقة قاريونس استجابة منه لنداء أطلقه العديد من سكان المنطقة.

وقالت صفحة «سكان بنغازي منذ 100 عام» على «فيسبوك» إن ساسي قام بتصنيع 35 غطاء لتلك الفتحات على حسابه وبورشته الخاصة، حرصاً على سلامة الأطفال والمارين بالمنطقة، ولم ينتظر أن يقوم سكان منطقة قاريونس بجمع الأموال اللازمة لتوفيرها.

إحدى غرف تصريف مياه الأمطار في بنغازي. (صفحة وسط البلاد بنغازي ليبيا على فيسبوك)

تركيب غطاء على إحدى غرف تصريف مياه الأمطار في بنغازي. (صفحة وسط البلاد بنغازي ليبيا على فيسبوك)

إحدى غرف تصريف مياه الأمطار في بنغازي. (صفحة وسط البلاد بنغازي ليبيا على فيسبوك)

تركيب غطاء سيارة تحمل أغطية خاصة بغرف تصريف مياه الأمطار في بنغازي. (صفحة وسط البلاد بنغازي ليبيا على فيسبوك)