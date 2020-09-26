ضبط خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل بيعه في أجدابيا

عضوان في جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا في حملة بالمدينة، 9 يوليو 2020، (بوابة الوسط)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من الخبز المدعم غير الصالح للاستهلاك البشري في أحد المخابز العاملة بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز، إنه من خلال الدوريات الأمنية المتحركة التي شنها الجهاز على عدد من المخابز العاملة في مدينة أجدابيا، جرى ضبط كميات كبيرة من الخبز المدعم غير الصالح للاستهلاك البشري، الذي كان معدًّا لبيعه للمواطنين.

وأضاف أنه جرى إغلاق المخبز، ونقل كميات الخبز غير الصالحة للاستهلاك البشري إلى مقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي شيء مخالف للقانون عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر الحضور الشخصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.