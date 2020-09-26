لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق لليوم الثاني

مقر مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق في وقت متأخر، الجمعة، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت اللجنة في بيانها رقم «48» المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تماثل سبع حالات للشفاء من فيروس «كورونا».

- لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق وتماثل حالة للشفاء

والثلاثاء الماضي، أعلن راصد فريق الاستجابة السريعة بطبرق، الدكتور أحمد الفزاني، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس «كورونا» في المدينة إلى 133 حالة. وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بطبرق وصل إلى 212 حالة، منها 133 حالة شفاء و38 حالة وفاة و41 حالة نشطة.