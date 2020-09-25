لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق وتماثل حالة للشفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 12:31 صباحا
مدينة طبرق. (الإنترنت)

أعلنت اللجنه الاستشارية الطبية في طبرق عدم تسجيل أية إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، الخميس.

وقالت اللجنة في بيانها رقم «47» المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم تسجيل حالة شفاء وحيدة من فيروس «كورونا المستجد».

- ارتفاع حالة الشفاء من «كورونا» في طبرق إلى 133 حالة

وقبل يومين، أعلن راصد فريق الاستجابة السريعة بطبرق، الدكتور أحمد الفزاني، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس «كورونا» في المدينة إلى 133 حالة. وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بطبرق وصل إلى 212 حالة، منها 133 حالة شفاء و38 حالة وفاة و41 حالة نشطة.

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