«الكهرباء»: انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء بطرابلس بدءا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 02:39 مساء
جانب من أعمال صيانة كوابل كهرباء في جنزور، 25 سبتمبر 2020، (شركة الكهرباء)

توقعت الشركة العامة للكهرباء تحسنا تدريجيا في وضع الشبكة الكهربائية ابتداء من غد السبت، ما يمثل انفراجة في أزمة انقطاع التيار عن العاصمة طرابلس.

وينفذ فنيو الشركة وشركة الإنشاءات الكهربائية اليوم الجمعة، الأعمال النهائية لصيانة أحد الكوابل الأرضية لنقل الطاقة في جنزور، المغذية لطرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعاني العاصمة منذ أيام من تفاقم أزمة انقطاع التيار، ما دعا شركة الكهرباء إلى إصدار بيان توضيحي الإثنين الماضي حول الأزمة، مطمئنة المواطنين أنها اتخذت كل التدابير لإنجاز الصيانة اللازمة.

وأرجعت في بيانها حدوث تلك المشكلة إلى الاعتماد على مساري تغذية طويلين من الشبكة الغربية وآخر من الشبكة الوسطى، ما أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال.

وختم البيان بأن هذا الإجراء موقت لتوفير أقصى ما يمكن من الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس، وأن الشركة تكثف العمل على مدى 24 ساعة لصيانة الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية لإمداد العاصمة بالطاقة المطلوبة وبالصورة الفنية الصحيحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟