فريق من «مكافحة الأمراض» يزور الزاوية لمتابعة وضعها الوبائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 11:59 مساء
فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يزور مدينة الزاوية، 24 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أجرى فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ويتكون من البعثة الليبية الإيطالية زيارة لمدينة الزاوية للوقوف على الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» المستجد بالبلدية.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الزيارة استهدفت أيضا تقييم غرف العزل المعدة لحالات «كوفيد-19» والوقوف على آلية العمل داخلها.

- ورشة عمل لإدارة أزمة «كورونا» في درج على الطريقة الإيطالية

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تطبيق التجربة الإيطالية بليبيا وكيفية التعامل مع حالات «كورونا»، حسب البيان.

وسبق أن نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة درج، مطلع سبتمبر الجاري، ورشة عمل تدريبية على إدارة أزمة جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وفقًا للتجربة الإيطالية.

فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يزور مدينة الزاوية، 24 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يزور مدينة الزاوية، 24 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يزور مدينة الزاوية، 24 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
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