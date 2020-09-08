ورشة عمل لإدارة أزمة «كورونا» في درج على الطريقة الإيطالية

ورشة عمل لإدارة أزمة «كورونا» في درج، 8 سبتمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة درج، ورشة عمل تدريبية على إدارة أزمة جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وفقًا للتجربة الإيطالية.



ويشرف على ورشة العمل التدريبية البعثة الليبية - الإيطالية، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتستهدف الورشة الكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين باللجان المشكلة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

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والسبت الماضي، وصل إلى مدينة غريان فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتكون من الأطباء العائدين من إيطاليا، وذلك ضمن برنامج معد لتطبيق التجربة الإيطالية في ليبيا.

وتضمنت خطة فريق العمل برنامجًا تدريبيًّا شاملًا للكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل والفلترة وغرف العناية الفائقة، ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى مدن الجبل الغربي ومدن المنطقة الجنوبية، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي سياق متصل نظم فرع المركز في بلدية سوق الجمعة ورشة عمل تدريبية في الترصد الوبائي للفيروس استهدفت الأطباء والكوادر الطبية المساعدة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي بالحملة الوطنية للتوعية المجتمعية التي أطلقها المركز بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف».

ورشة عمل لإدارة أزمة «كورونا» في درج، 8 سبتمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

ورشة عمل لإدارة أزمة «كورونا» في درج، 8 سبتمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)