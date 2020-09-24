الملف الليبي على طاولة مشاورات الخارجية التونسية مع السفير الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 09:34 مساء
كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة التونسي مع السفير الأميركي، 24 سبتمبر 2020. (وزارة الشؤون الخارجية التونسية)

بحث كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس، دونالد بلوم، تطورات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع النفطي، اليوم الخميس، مع بلوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، حيث عبر المسؤول التونسي عن شكره «للدعم المتواصل الذي تقدّمه الولايات المتحدة لتونس في مختلف المسارات السياسية والتنموية والأمنية وتطلعها لمزيد تطوير هذا التعاون»، حسب بيان للوزارة التونسية.

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وأشار البيان المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن المقابلة مكنت الطرفين من «تبادل وجهات النظر بخصوص عدد هام من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها تطورات الوضع في ليبيا»، إضافة إلى استعراض مدى تقدم تنفيذ عدد من مشاريع التعاون الثنائي وآفاق تطويرها.

بدوره، جدد السفير الأميركي حرص بلاده على «مزيد تدعيم التعاون مع تونس في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، خاصة من خلال عضوية بلادنا بمجلس الأمن».
 

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