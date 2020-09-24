16 شركة تحصل على اعتمادات من المصرف المركزي خلال الأسبوع الأخير

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، حصول 16 شركة على اعتمادات مستندية خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.

ويأتي نشر هذه البيانات استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الماضي بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة.

ولفت المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن نشر هذه البيانات يأتي أيضا بموافقة الجهات التي تقدمت للحصول على الاعتمادات المستندية بناء على الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور.

وستستورد الشركات التي حصلت أخيرا على الاعتمادات، مكملات غذائية، أعلاف طيور، لحم بقري مجمد، كراتين فارغة، عجول، أطباق بيض فارغة، حليب، مواد وتحاليل طبية، بيض مخصب، مبيدات، شعير علفي، أغذية أطفال، إبل، وقمح صلب.