توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم بنغازي والزاوية المركز

حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 211 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ70 حالة، ثم زليتن بـ36 حالة، و22 حالة في الزاوية المركز، و21 حالة في كل من مصراتة وصبراتة، و19 حالة في جنزور، و16 حالة في السبيعة، و12 حالة في كاباو، وتسع حالات في المعمورة، وثمان حالات في كل من الحرابة والماية، وسبع حالات في النواحي الأربعة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي للبلاد، الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى ست حالات في أجدابيا، وخمس حالات في كل من الرياينة وغريان وسبها، وأربع حالات في كل من الزاوية الغرب والخمس والجفارة تازربو والشاطئ، وثلاث حالات في كل من وادي عتبة وجادو ومسلاتة ونالوت وسواني بن آدم و«المنشية والجميل»، وحالتين في كل من غات وأوباري وأم الأرانب والعجيلات، وحالة في كل من طبرق وبنت بية والزنتان والرجبان ويفرن وترهونة ودرج ورقدالين.

وتماثل للشفاء 412 مصابا بواقع 334 حالة في طرابلس، وست حالات في أجدابيا، و29 حالة في سبها، وأربع حالات في مصراتة، و11 حالة في القره بوللي، وثلاث حالات في غريان، و18 حالة في زليتن، وخمس حالات في الزنتان، وحالتين في درج، في حين توفي خمسة مصابين، بواقع حالتين في القره بوللي، وحالة في كل من أجدابيا وجادو ومصراتة.