«عدل الوفاق» تبحث مع سفارة هولندا الاحتياجات المتعلقة بملف المفقودين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 11:30 مساء
مسئولو وزارة العدل بحكومة الوفاق مع نائب السفير الهولندي في ليبيا, 22 سبتمبر 2020. (عدل الوفاق)

بحث مستشارا وزارة العدل بحكومة الوفاق اليوم، مع نائبة سفير هولندا لدى ليبيا، قابرييلا ميتز، الاحتياجات المتعلقة بملف الأشخاص المفقودين والتعرف على هوية الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية بترهونة وغيرها، والمساعدة الفنية في توفير تقنيات الحمض النووي (DNA) وتنسيق الجهود الدولية بالخصوص

وتناول الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء بديوان وزارة العدل، مناقشة برامج التعاون بين وزارة العدل والمملكة الهولندية وسبل استئنافها بعد أن توقفت نتيجة لجائحة كورونا.

كما تطرق الاجتماع إلى أولويات الفريق الدولي العامل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والمنبثق عن مسار برلين، والذي ترأسه المملكة الهولندية ودولة سويسرا.

وتحدتث ميتز عن نتائج اجتماعات الفريق العامل وما انتهى إليه مبدئيا من أولويات، ورغبة الفريق في التشاور مع وزارة العدل بوصفها الشريك الأول في هذا الملف، حول الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، والتي يأتى على رأسها ملف العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مسئولو وزارة العدل بحكومة الوفاق مع نائب السفير الهولندي في ليبيا, 22 سبتمبر 2020. (عدل الوفاق)
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