6 إصابات جديدة بـ«كورونا» و22 حالة شفاء في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 10:45 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و22 حالة شفاء اليوم.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه بعودة التيار الكهربائي لفرع المركز اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلات ساعات كان إجمالى العينات التي أجريت لها التحاليل الخاصة بجائحة فيروس «كورونا» 41 عينة، ظهر منها 35 حالة سلبية وست إصابات مؤكدة.

ولفت إلى أن سبها سجلت حالتي إصابة جديدتين، وثلاث حالات في الشاطئ وحالة في الزيغن.

«مكافحة الأمراض سبها» يعلن توقف إجراء تحاليل «كورونا» بسبب انقطاع الكهرباء

والأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، توقف إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في المختبر المرجعي التابع له بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أن المختبر لا يعمل منذ ثلاثة أيام، ما أدى إلى تكدس العينات بالفرع.

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