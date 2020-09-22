الأرصاد: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 01:29 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون السماء قليلة السحب على باقي الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج الـ1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار متفرقة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- الرؤية جيدة، البحر خفيف الموج، درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

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