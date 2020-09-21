ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 10:38 صباحا
ثلاثة متهمين بقتل مواطن وسرقة سيارته في القره بوللي، 20 سبتمبر 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط رجال الأمن التشكيل العصابي الذي تورط في واقعة قتل مواطن والاستيلاء على سيارته في القره بوللي يوم 24 يونيو الماضي.

واستطاع أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالتعاون مع مديرية أمن القره بوللي، التعرف على أعضاء التشكيل الثلاثة، وبينهم نيجيري الجنسية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واعترف أعضاء التشكيل بارتكابهم واقعة قتل المجني عليه، وسرقة سيارته نوع «هيونداي أفانتي»، لونها رصاصي، كما ضبط السلاح المستعمل في الجريمة وهو رشاش «بي كي تي»، وجرى إرجاع السيارة إلى أهل المتوفى.

وكشف التشكيل ارتكابهم جريمة سرقة بالإكراه أخرى، في نفس يوم الجريمة، باستخدام سيارة المجني عليه، وبانتهاء التحقيق معهم تمت إحالتهم إلى مكتب النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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