«صحة الوفاق» تبارك الإفراج عن الطبيب عبد المنعم الغدامسي بعد عشرة أيام من اختطافه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 01:43 صباحا
الطبيب عبدالمنعم الثني الغدامسي. (أرشيفية: الإنترنت).

باركت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، الإفراج عن الدكتور عبد المنعم الغدامسي، بعد مرور عشرة أيام على اختطافه.

جاء ذلك في بيان مقتضب، نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

واختطف الدكتور عبد المنعم أحمد مصطفى الثني، من قِبل مجهولين بالقرب من منزله بالعاصمة طرابلس، قبل نحو عشرة أيام. وطالب المجلس البلدي غدامس، ومجلس حكماء وأعيان مدينة غدامس، خاطفيه، بإطلاقه، وإرجاعه إلى أهله وذويه وللمرضى الذين يعالجهم.

والثني واحد من الأطباء المعروفين بالحرص على تقديم المساعدة للمدن والمناطق، ضمن قوافل تطوعية طبية، بحسب المجلس البلدي غدامس.

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