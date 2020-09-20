«مكافحة الأمراض»: 715 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس «كورونا المستجد»

تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا. (اللجنة الطبية الاستشارية - أجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 715 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 3318 عينة تسلمها المركز من مختلف المختبرات المنتشرة في ربوع البلاد.

وأوضح أن الحالات الإيجابية، منها 511 جديدة و204 حالات مخالطة، مشيرا إلى التأكد من سلبية 2746 عينة، فيما جرى تسجيل ثماني حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، وشفاء 389 آخرين.

وبذلك، يصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 27 ألفا و949 حالة، ما زال 12 ألفا و447 منها نشطا، فيما بلغ عدد الوفيات 444 حالة، وعدد المتعافين 15 ألفا و68 شخصا.