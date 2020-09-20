خلال لقاء مع السراج.. السفير الألماني يدعو الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 02:36 مساء
السراج والسفير الألماني خلال لقاء في العاصمة طرابلس اليوم الأحد. (المكتب الإعلامي للسراج)

قال المجلس الرئاسي إن «السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أبدى تقديره لإعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار»، ودعا السفير «كل الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، السفير الألماني، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج. واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاثة لحل الأزمة الليبية «أمنية واقتصادية وسياسية» تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

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على صعيد آخر بحث الاجتماع ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير.

وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري مع السفير الألماني، المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار. وذكر المجلس في بيان أن المشري وأوفتشا ناقشا خلال لقاء في العاصمة طرابلس «تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد»، كما بحث الجانبان «فرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور ألمانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، حسب نص البيان.

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