8 إصابات جديدة و10 حالات شفاء من «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 08:45 صباحا
عاملة صحية تحمل عينة مسحة لوضعها في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في بلدية الكفرة إلى 175 حالة، على ما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بالبلدية بعد إحصاء ثماني إصابات جديدة في وقت متأخر مساء الجمعة.

وقالت اللجنة، في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في البلدية، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم 11 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين إيجابية ثماني عينات وسلبية ثلاث، إضافة إلى تماثل عشر حالات للشفاء.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في بلدية الكفرة إلى 175 حالة، بينها 58 حالة شفاء، فيما توفي 12 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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