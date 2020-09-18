ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة

ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة, 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

سجّل مركز «العزل الصحي رقم 1» التابع للمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، ولادة طفلين من أميّن مصابتين بفيروس كورونا، أجريت لهما عمليتان قيصريتان.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تكللت العمليتان بالنجاح بعدما أجريتا على أيدي فريق طبي متخصص، داخل قسم «النساء والولادة» التابع لمركز العزل ، كما أن الأميّن والرضيعين يتمتعون جميعًا بصحة جيدة.

يشار إلى أن مركز «العزل الصحي رقم 1» التابع للمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، أجرى منذ افتتاحه ثماني عمليات قيصرية، لأمهات أصبن بفيروس كورونا، وتكللت جميع العمليات بالنجاح.

ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة, 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة, 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)