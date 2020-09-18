ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 11:36 مساء
ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة, 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

سجّل مركز «العزل الصحي رقم 1» التابع للمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، ولادة طفلين من أميّن مصابتين بفيروس كورونا، أجريت لهما عمليتان قيصريتان.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تكللت العمليتان بالنجاح بعدما أجريتا على أيدي فريق طبي متخصص، داخل قسم «النساء والولادة» التابع لمركز العزل ، كما أن الأميّن والرضيعين يتمتعون جميعًا بصحة جيدة.

يشار إلى أن مركز «العزل الصحي رقم 1» التابع للمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، أجرى منذ افتتاحه ثماني عمليات قيصرية، لأمهات أصبن بفيروس كورونا، وتكللت جميع العمليات بالنجاح.

ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة, 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
ولادة طفلين من مصابتين بفيروس كورونا في مركز العزل الصحي 1 بمصراتة, 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معيتيق يكشف مهام «اللجنة المشتركة»: إعداد ميزانية موحدة والإشراف على تحويل ...
ليبيا
معيتيق: تشكيل لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل
ليبيا
حفتر: جميع المبادرات تحت شعارات التسوية الشاملة انتهت بالفشل الذريع
ليبيا
حفتر يعلن استئناف تصدير النفط «شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب»
ليبيا
موسم الأمطار الغزيرة والسيول يهدد المواطنين.. ومخاوف من تكرار مأساة 2019
ليبيا
«إف بي آي» يحذر من خطر مواجهات بين «مجموعات متطرفة» في أميركا
دولى
جريدة «الوسط»: لا استقالة للسراج.. وتمثيل أممي في ليبيا برأسين
ليبيا
في بيان رسمي.. كيكي سيتين يقرر مقاضاة برشلونة
رياضة عالمية
العدد 252 من جريدة «الوسط»: استقالة السراج وبعثة برأسين.. و«كورونا» يتربص ...
ليبيا
تعرف على أول دولة ستتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»
دولى
نشطاء في بنغازي يدعون إلى «التظاهر ضد الفساد» الإثنين بجميع المدن
ليبيا
«لوموند»: تظاهرات ليبيا مؤشر على بداية بروز تيار منفصل عن الجهات السياسية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف