تسجيل إصابتين جديدتين و21 حالة شفاء من «كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 07:18 مساء

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 21 حالة شفاء.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ذلك جاء بعد إجراء تحليلًا للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد من العينات لم تحددها.

والإثنين الماضي، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» بمدينة طبرق إلى 197 حالة، حسب عضو اللجنة الاستشارية الطبية وراصد طبرق الدكتور أحمد الفزاني، الذي أشار إلى وصول عدد الحالات النشطة إلى 67 حالة، إضافة إلى 35 حالة وفاة، و95 حالة شفاء.

وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع «يزداد سوءا» بمدينة طبرق، محملًا المواطنين السبب في ذلك نتيجة «استهتارهم».

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