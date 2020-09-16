عيادة طبية متنقلة للعلاج مجانا في بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه

الكشف الطبي لأحد المواطنين داخل العيادة المتنقلة. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)

أعلنت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأربعاء، تشغيل عيادة متنقلة تُقدم خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية مجانا في كل من بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بيه.

وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العيادة المتنقلة بدأ تشغيلها منتصف أغسطس الماضي دعما للخدمات الصحية في منطقة وادي الحياة جنوب غرب ليبيا، برعاية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى نزوح عدد كبير من الكادر الطبي العامل في المستشفى العام وعياداته الخارجية، جراء سنوات النزاع التي شهدتها أوباري، مبينة أن عمل العيادة المتنقلة يأتي لتعويض بعض النقص الحاصل في تقديم الخدمات الطبية، خصوصا في تخصصات الباطنة، وطب الأطفال، وطب النساء.

وأكدت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر أن العيادة المتنقلة قدمت حتى الآن الاستشارة الطبية لـ150 شخصا، منها قرابة 50 استشارة لطب النساء والأطفال. منوهة بأنها تواصل نشاطاتها لثلاثة أشهر، لتوفير الخدمات الطبية لمحتاجيها في ظل انتشار جائحة «كورونا» في الجنوب.

أحد الأطفال المترددين على العيادة المتنقلة. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)

إحدى المترددات على العيادة المتنقلة لتلقي الخدمة الطبية. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الحمر)