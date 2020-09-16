عيادة طبية متنقلة للعلاج مجانا في بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 06:12 مساء
الكشف الطبي لأحد المواطنين داخل العيادة المتنقلة. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)

أعلنت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأربعاء، تشغيل عيادة متنقلة تُقدم خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية مجانا في كل من بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بيه.

وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العيادة المتنقلة بدأ تشغيلها منتصف أغسطس الماضي دعما للخدمات الصحية في منطقة وادي الحياة جنوب غرب ليبيا، برعاية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى نزوح عدد كبير من الكادر الطبي العامل في المستشفى العام وعياداته الخارجية، جراء سنوات النزاع التي شهدتها أوباري، مبينة أن عمل العيادة المتنقلة يأتي لتعويض بعض النقص الحاصل في تقديم الخدمات الطبية، خصوصا في تخصصات الباطنة، وطب الأطفال، وطب النساء.

وأكدت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر أن العيادة المتنقلة قدمت حتى الآن الاستشارة الطبية لـ150 شخصا، منها قرابة 50 استشارة لطب النساء والأطفال. منوهة بأنها تواصل نشاطاتها لثلاثة أشهر، لتوفير الخدمات الطبية لمحتاجيها في ظل انتشار جائحة «كورونا» في الجنوب.

أحد الأطفال المترددين على العيادة المتنقلة. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
إحدى المترددات على العيادة المتنقلة لتلقي الخدمة الطبية. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الحمر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
ترامب أراد قتل بشار الأسد
دولى
المسماري يعلن مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا في معركة استمرت 7 ساعات بسبها
ليبيا
كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو
ليبيا
الإمارات والبحرين و«إسرائيل» توقع اتفاقية تطبيع برعاية ترامب
عربى
«داخلية الموقتة» ترد على بيان البعثة الأممية بشأن أحداث المرج
ليبيا
نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحد الرطوبة من انتقال «كورونا»؟