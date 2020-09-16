9.88 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 242 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 10:45 صباحا
حقل أبو الطفل، 14 ديسمبر 2019 (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر جراء إقفالات المنشآت النفطية ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، بلغت 9 مليارات و888 مليون دولار.

وأشار بيان للمؤسسة إلى أن تلك الخسائر سُجِّلت خلال 242 يومًا، وبالتحديد منذ 18 يناير الماضي.

وكشف المصرف المركزي في طرابلس عن تراجع الإيرادات النفطية والسيادية بنسبة 43% إلى 3 مليارات و627 مليون دينار، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك مقابل 6 مليارات و464 مليون دينار كان مقدرا تحصيلها حسب الترتيبات المالية.

وأشار في إحصائية صادرة أمس الثلاثاء، إلى عجز في الإيرادات النفطية التي تراجعت بقيمة 1.66 مليار دينار، وبنسبة 41% إلى 2.34 مليار دينار مقابل 4 مليارات خلال الفترة نفسها.

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