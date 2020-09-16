باشاغا يؤكد استمرار منح المزايا للفلسطينيين المقيمين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 09:06 صباحا
لقاء باشاغا مع القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا، 15 سبتمبر 2020، (داخلية الوفاق)

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إصدار تعليماته إلى الجهات المعنية باستمرار منح المزايا المقررة للفلسطينيين المقيمين في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال في ديوان الوزارة بطرابلس، أمس الثلاثاء، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح باشاغا أن تلك المزايا تتمثل في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.

وتناول الاجتماع عدة مواضيع خاصة بالفلسطينيين المقيمين في ليبيا، إذ أكد رحال عدم رصد أي مضايقات بحق الفلسطينيين طيلة مدة إقامتهم بليبيا، متوجها بالشكر للمجهودات الأمنية التي تبذلها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

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