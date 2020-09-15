6.3 مليار دولار العجز في إيرادات النقد الأجنبي.. والمدفوعات 9.95 مليار حتى نهاية أغسطس

مبالغ نقدية من العملة الوطنية الليبية (أرشيفية: الإنترنت).

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، وقد جرى تغطيته من احتياطات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف في بيان الإيراد والإنفاق، الصادر اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي لم تزد على 3.7 مليار دولار، منها ملياران و51 مليون دولار من صادرات العام الماضي.

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وأضاف أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي وصل إلى 9 مليارات و955 مليون دولار موزعة على النحو التالي:

ـ 6 مليارات و347 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية وتشمل 81 مليونًا لأرباب الأسر، و4 مليارات و792 مليون دينار للاعتمادات المستندية، ومليار و474 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 444 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.