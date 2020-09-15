6.3 مليار دولار العجز في إيرادات النقد الأجنبي.. والمدفوعات 9.95 مليار حتى نهاية أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 01:53 مساء
مبالغ نقدية من العملة الوطنية الليبية (أرشيفية: الإنترنت).

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، وقد جرى تغطيته من احتياطات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف في بيان الإيراد والإنفاق، الصادر اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي لم تزد على 3.7 مليار دولار، منها ملياران و51 مليون دولار من صادرات العام الماضي.

اقرأ أيضًا: 14.2 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال 8 أشهر

وأضاف أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي وصل إلى 9 مليارات و955 مليون دولار موزعة على النحو التالي:
ـ 6 مليارات و347 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية وتشمل 81 مليونًا لأرباب الأسر، و4 مليارات و792 مليون دينار للاعتمادات المستندية، ومليار و474 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 444 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
«فاينانشيال تايمز»: إيقاف باشاغا عن العمل فجر الانقسامات في حكومة الوفاق
ليبيا
بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
«إنتلجنس» الفرنسي: باريس تستضيف قمة تجمع حفتر وصالح والسراج الخميس المقبل
ليبيا
البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»
عربى
«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجاهل الجانب العاطفي يفاقم آلام الظهر